Суд в Краснодаре арестовал на два месяца адвоката Беньяша, который защищал участников акции против пенсионной реформы

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша, который защищал участников акции против пенсионной реформы. Его подозревают в применении насилия в отношении представителей власти, и в воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Решение об аресте не было неожиданным, сказал «Эху» адвокат Беньяша Алексей Аванесян.

Алексей Аванесян добавил, что суд даже не выслушал свидетеля задержания его подзащитного. Сам Беньяш считает дело против него политическим. Его задержали 9 сентября, перед акцией против пенсионной реформы в Краснодаре. Он настаивал, что приехал оказать юридическую помощь задержанным.