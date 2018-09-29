Соединенные Штаты закрывают свое генеральное консульство в Басре на юге Ирака
Соединенные Штаты закрывают свое генеральное консульство в Басре на юге Ирака. В начале месяца оно подверглось ракетному обстрелу. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в атаке военизированные группировки, которые поддерживает Иран. Обстановка на юге Ирака обострилась в связи с дефицитом питьевой воды, массовыми отравлениями и перебоями с электроснабжением. В Басре вспыхнули протесты.
Комментарии1
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yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 06:36
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