Поставки ЗРК С-300 в Сирию уже начались
Поставки ЗРК С-300 в Сирию уже начались. Это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. Минобороны утверждает, что израильский истребитель в ходе авиаудара прикрылся российским самолетом. В Иерусалиме обвинения отвергают. Там раскритиковали решение Москвы отправить С-300 в Сирию.
Комментарии5
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kadetkl 29 сентября 2018 | 06:34
Поставки оборонительного оружия так взволновали Израиль? Может теперь геройства у лётчиков, бомбивших независимую страну поубавится? А уж подлость с российским ИЛ им в карму. Раньше офицеры в подобных случаях стрелялись, но честь офицера пустой звук для подлеца.
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kondrakr 29 сентября 2018 | 06:41
kadetkl: Девушка всё правильно сказала!
kondrakr 29 сентября 2018 | 06:38
Добрый совет российским гражданам в Сирии - держаться как можно дальше от этох установок. Опять, ведь, убьют.
xuato 29 сентября 2018 | 06:43
Яша Кедми очень доволен решением Путина.