Соавтор журналистского расследования о фигурантах «Дела Скрипалей» Сергей Канев срочно покинул Россию
Соавтор журналистского расследования о фигурантах «Дела Скрипалей» Сергей Канев срочно покинул Россию. Об этом пишет в своем телеграм-канале издание «Проект» со ссылкой на источник в окружении Михаила Ходорковского и бывших коллег Канева по Центру управления расследованиями. Ходорковский в интервью телеканалу «Дождь» подтверждал, что одного из бывших сотрудников основанного и финансировавшегося им ЦУР пришлось вывозить из России. Но он связывал это с другим расследованием – о гибели журналистов в Центральноафриканской республике.
Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после своей статьи в издании The Insider о том, что обвиняемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.
Комментарии4
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banyi4 29 сентября 2018 | 06:30
Удар за ударом( Зачем же с утра настроение Эхо портит? ( Ларина свалила, пархом тоже, циля тоже там.. Как жить то, если даже и мотя под охраной в хохляндии ходит. С кем останемся? Над кем стебаться? Беда...
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kadetkl 29 сентября 2018 | 06:38
Сам соврал, сам обделался. Что ж не ответил за базвар? Всем миром бы отстояли, если бы правду почувствовали в его словах и статьях. Плесень видно. Пёрнул и в тину.
kvam 29 сентября 2018 | 06:41
Для, мне что ли свалить на ПМЖ в Шенген? Это ведь теперь, как два пальца....Заявитьи о находке ещё одного чистильщика ГРУ, снабдить расплывчатой фоткой и такими же свидетельствами односельчан и тут же заявить о приставленной к вам наружке.,)))