В Лос-Анджелесе на 77-м году жизни скончался основатель группы Jefferson Airplane, гитарист Марти Балин

Причина и обстоятельства смерти не уточняются. Как пишет местная пресса, рядом с музыкантом в этот момент находилась его супруга Сюзан Балин. Два года назад гитарист перенес операцию на сердце, и позже судился с медиками, обвиняя их во врачебной ошибке, передает AFP. Марти Балин создал культовую среди хиппи группу Jefferson Airplane в 1965 году. Самыми известными их композициями стали White Rabbit и Somebody to Love. Коллектив также выступал на фестивале в Вудстоке.