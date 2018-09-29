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05:04, 29 сентября 2018

Федеральный суд в США не снял с рассмотрения иск к президенту Дональду Трампу

Главу Белого дома обвиняют в нарушении антикоррупционного законодательства. По мнению истцов, а это почти 200 членов Конгресса, Трамп без разрешения Конгресса принимает денежные платежи от иностранцев, которые останавливаются в его отелях. По мнению, федерального окружного судьи Эммета Салливана, законодатели имеют право подвергать президента США судебному преследованию. Министерство юстиции США заверило, что «продолжит защищать президента в суде».

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