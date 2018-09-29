19-летний афганец ранил ножом трех человек в Равенсбурге на юго-западе Германии

Как рассказали в прокуратуре, соискатель статуса беженца напал сначала на людей, которые стояли на автобусной остановке. А затем ранил еще одного человека в 50 метрах от места первого нападения. Мотивы преступника не установлены. Бургомистр города, который вместе с двумя своими коллегами случайно оказался рядом, потребовал от афганца бросить нож. Тот подчинился, его задержали полицейские. Пострадавшие — еще два соискателя убежища из Сирии, а также 52-летний гражданин Германии. В полиции говорят, что данных о возможных связях преступника с террористами у них пока нет.