Десятки жителей Индонезии стали жертвами землетрясения и цунами

Волна высотой не менее 1,5 метров накрыла побережье острова Сулавеси. Это произошло после того, как власти отозвали предупреждение об угрозе, передает ВВС.

По данным Reuters, сейчас количество погибших составляет не менее 30 человек. Однако жертв может быть и больше, добавляет AFP.

Накануне у берегов Индонезии произошло сразу два землетрясения, одно из них — магнитудой 7,5.