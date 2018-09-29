Суд в Краснодаре арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша

, который защищал участников акции против пенсионной реформы. Его подозревают в применении насилия в отношении представителей власти, и в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Сам Беньяш считает дело против себя политическим. Его задержали 9 сентября, перед акцией против пенсионной реформы в Краснодаре. Он настаивал, что приехал оказать юридическую помощь задержанным.