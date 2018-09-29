Шесть палестинцев погибли в стычках с израильскими военными на границе Газы

Волнения прокатились в продолжение протестов, которые начались еще полгода назад. Более 500 человек, по словам палестинских медиков, получили ранения. В Иерусалиме подсчитали, что акции протеста собрали свыше 10 тысяч человек. Демонстранты на границе кидали в солдат и разделительные заграждения камни и взрывные устройства, они пытались прорваться через границу. Армия в ответ применила спецсредства и стрелковое оружие, а также нанесла удар с воздуха по северной части сектора Газа. В выступлениях под названием «Марш возвращения» с конца марта погибли уже 192 палестинца.