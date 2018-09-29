Шесть палестинцев погибли в стычках с израильскими военными на границе Газы
Волнения прокатились в продолжение протестов, которые начались еще полгода назад. Более 500 человек, по словам палестинских медиков, получили ранения. В Иерусалиме подсчитали, что акции протеста собрали свыше 10 тысяч человек. Демонстранты на границе кидали в солдат и разделительные заграждения камни и взрывные устройства, они пытались прорваться через границу. Армия в ответ применила спецсредства и стрелковое оружие, а также нанесла удар с воздуха по северной части сектора Газа. В выступлениях под названием «Марш возвращения» с конца марта погибли уже 192 палестинца.
Комментарии3
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astet 29 сентября 2018 | 04:28
Поддерживаю Израиль.
Террористов из Палестины
нужно мочить, и не только в сортире!
Если Аллах посылает их на смерть,
значит, он хочет их смерти?
ara_1 29 сентября 2018 | 04:38
astet:
Грамотный подход. На все обвинения Израиль должен отвечать:"такова воля Аллаха"...
kisa2000 29 сентября 2018 | 04:39
похоже им надоела независимость и просятся назад под крыло Израиля. Нафиг всё разрушали, что было настроено и кушать захотелось.