Прокуратура США будет требовать смертной казни для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова

Его обвиняют в теракте и убийстве восьми человек в Нью-Йорке. Слушания могут начаться весной следующего года, передает AP. Год назад Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе, сбивая пешеходов. Он своей вины не признает и находится под стражей без возможности выхода под залог. В последний раз высшая мера наказания по итогам разбирательства в федеральном суде штата Нью-Йорк, как напоминает NBC, была приведена в исполнение более 60 лет назад.