Прокуратура США будет требовать смертной казни для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова
Его обвиняют в теракте и убийстве восьми человек в Нью-Йорке. Слушания могут начаться весной следующего года, передает AP. Год назад Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе, сбивая пешеходов. Он своей вины не признает и находится под стражей без возможности выхода под залог. В последний раз высшая мера наказания по итогам разбирательства в федеральном суде штата Нью-Йорк, как напоминает NBC, была приведена в исполнение более 60 лет назад.
Комментарии1
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ara_1 29 сентября 2018 | 04:35
Интересно, чем он мотивирует свое "непризнание" вины? Тем, что это не он был за рулем или тем, что давить неверных- не "вина"?