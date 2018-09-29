Сотрудник ГИБДД в Петербурге получил год условно за поездку в Тунис по паспорту брата-близнеца
Суд признал Евгения Вдовенко виновным в незаконном пересечении границы. После этого инцидента его уволили из органов.
Три года назад сотрудникам МВД, ФСБ и ФСКН фактически запретили выезжать в западные страны. Официально им было разрешено выбирать для поездок одну из тридцати стран. В этом году МВД сократило число стран до тринадцати. Большинство -бывшие советские республики.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 29 сентября 2018 | 03:16
Мало дали. Каждый россиянин должен сидеть в кремлевской клетке, охватывающей 1/6 часть не ухоженной заброшенной суши, Дальневосточную часть которой заселяют желтолицые братья китайцы.
nepeanois 29 сентября 2018 | 03:23
предлагаю распространить этот закон на депутатов, судей и кремлевские сми