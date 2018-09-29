В Петербурге второй день подряд эвакуировали участников ЛГБТ-фестиваля

Полицейские объяснили это поступившим сообщением о якобы заложенной бомбе. Из здания творческого кластера «Артмуза» вывели на улицу не менее 200 человек. Как пишет сайт «ЗакС.ру», большую часть эвакуированных составили посетители студий и кружков, которые не участвовали в фестивале. За день до этого участникам «Квирфеста» также пришлось покинуть помещение из-за ложного минирования. Организаторы говорят, что видели в интернете угрозы сорвать их мероприятие. Однако в первые шесть дней работы эвакуации не проводились.