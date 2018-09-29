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03:05, 29 сентября 2018

Сведения о почти 50 млн. пользователей Facebook попали к злоумышленникам, признает компания

Хакерская атака произошла еще во вторник, когда специалисты обнаружили взлом систем безопасности, говорят в администрации социальной сети. Хакеры воспользовались одной из функций сервиса, чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами без подтверждения паролей. В Facebook заверили, что устранили уязвимость и обратились в полицию.

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