В Конгрессе США поддержали публикацию материалов о расследовании российского вмешательства в президентские выборы

За эту инициативу единогласно выступили члены Комитета по разведке Палаты Представителей. Рассекретить должны более полусотни стенограмм бесед с различными свидетелями, в том числе из ближнего окружения президента Дональда Трампа. По словам представителей демократической партии, республиканцы в то же время не дали согласие на публикации выступлений экс-директора ФБР Джеймса Коми и бывшего директора Агентства национальной безопасности адмирала Майка Роджерса. По мнению демократов, именно эти беседы носят важный характер.