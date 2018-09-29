Группе Led Zeppelin вновь предстоит суд из-за их самой известной песни – Stairway to Heaven

Апелляционная инстанция в Сан-Франциско приняла решение отменить вердикт 2016 года по иску о плагиате. И направить его на новое рассмотрение. Судьи пришли к выводу, что в ходе процесса были допущены ошибки, передает Reuters. Led Zeppelin обвиняли в том, что они якобы взяли знаменитое вступление в своей композиции из песни Taurus группы Spirit. Решение по этому иску может обернуться многомиллионными убытками для основателей английской команды Джимми Пейджа и Роберта Планта.