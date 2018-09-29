Основатель CNN Тед Тернер признался, что страдает деменцией, прогрессирующим расстройством мозга

Основными симптомами, как рассказал он в интервью CBS, являются чувство постоянной усталости и забывчивость. Раньше Тернеру ставили диагноз маниакальной депрессии, но, по словам медиамагната, такие выводы оказались неправильными. От деменции, как напоминает РБК, страдал комедийный американский актер Робин Уильямс. Он покончил с собой в 2014 году в возрасте 63 лет.