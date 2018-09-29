Новейший истребитель F-35 впервые разбился в США
Как передает CNN, пилот катапультировался. Сейчас он находится в госпитале, где его осматривают врачи. По словам источника телеканала в военных кругах, катастрофа произошла на следующий день после того, как такой же самолет совершил первый боевой вылет в Афганистане. С самолетами семейства F-35 ранее происходили инциденты, но ни один из них не привел к полному уничтожению воздушного судна, отмечают эксперты.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vpu2011 29 сентября 2018 | 02:28
что ж, открыл счёт.
вообще, конечно, надо ещё умудриться разбить полуавтономный летающий компьютер.