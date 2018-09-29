Олега Сенцова доставили из колонии в Лабытнанги в городскую больницу

В тюремном ведомстве сказали «Интерфаксу», что это было плановое обследование. Украинскому режиссеру, который голодает уже больше четырех месяцев, провели дополнительное обследование и скорректировали лечение, пояснили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В аппарате уполномоченного по правам человека заметили, что сейчас состояние здоровья осужденного стабильное. Сенцов требует освободить несколько десятков граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах. Себя в этот перечень он не включал.