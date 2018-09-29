Олега Сенцова доставили из колонии в Лабытнанги в городскую больницу
В тюремном ведомстве сказали «Интерфаксу», что это было плановое обследование. Украинскому режиссеру, который голодает уже больше четырех месяцев, провели дополнительное обследование и скорректировали лечение, пояснили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В аппарате уполномоченного по правам человека заметили, что сейчас состояние здоровья осужденного стабильное. Сенцов требует освободить несколько десятков граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах. Себя в этот перечень он не включал.
Комментарии2
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minerr 29 сентября 2018 | 02:55
Вообще-то какая изощренная жестокость - после 4 месяцев голодовки они должны были отвезти его на месяц в санаторий в Сочи, а не в какую-то районную больничку. Хотя, похоже что питание у него не хуже чем в сочинском санатории.
begly_ 29 сентября 2018 | 03:09
А чем Лабытнангинская больница отличается от тюремной? Там ваты больше, есть зеленка и градусники после подмышек от волосни обчищают?