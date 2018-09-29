За убийством российских журналистов в ЦАР может стоять частная военная компания «Патриот»
Об этом телеканалу «Дождь» рассказали офицер Минобороны, боец самой ЧВК и ветеран спецслужб, знакомый с одним из ее сотрудников. По словам бывшего силовика, убийц было трое, их поддерживали две группы — обеспечения и прикрытия. Как предполагает боец частной военной компании, мотивом для убийства могло стать расследование поставок неучтенного оружия из России в ЦАР, которое вел один из убитых – Орхан Джемаль. По данным «Дождя», «Патриот» и ЧВК «Вагнера» конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в центральной Африке.
Комментарии2
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alena01 29 сентября 2018 | 02:35
Что Россия предлагает миру и что требует от мира???
Воровского закона???
begly_ 29 сентября 2018 | 03:12
А за "Патриотом" и "Вагнер" стоит Кремль.