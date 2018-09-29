Шведской академии пригрозили лишением права вручать Нобелевскую премию по литературе

От нее требуют внести изменения в свою работу. Как рассказал в интервью Reuters, глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен, академия сделала первый позитивный шаг: согласилась поменять регламент, и разрешить при необходимости утверждать новых членов и исключать других. Ранее вокруг Нобелевки разразился скандал. Несколько членов организации вышли из состава жюри, после того как супруга поэта и писателя Катарины Фростенсон обвинили в домогательствах. А также в том, что он раскрывал информацию о будущих лауреатах. В результате Нобелевский фонд отложил в этом году вручение награды в области литературы.