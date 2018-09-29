Президент США Дональд Трамп поручил ФБР расследовать обвинения против кандидата на должность судьи Верховного суда

Несколько женщин утверждают, что Бретт Кавано их домогался. Тем временем Судебный комитет сената США накануне поддержал кандидата после трех недель разбирательств. Голосование в общем составе сената пока отложено для проведения расследования. Глава Белого дома ранее настаивал, что Кавано в силу своей профессии федерального судьи уже шесть раз проходил тщательную проверку.