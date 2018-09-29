Правительство должно внести сегодня в Госдуму проект федерального бюджета на следующий год
Кабинет министров планирует, что он будет профицитным. В этот раз впервые процедура будет проходить по новым нормам Бюджетного кодекса. В бумажном виде в нижнюю палату поступят сам законопроект и пояснительная записка к нему, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Остальные материалы заверяются электронной цифровой подписью первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и будут размещены на портале бюджетной системы.
Комментарии2
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pusin_patriot 29 сентября 2018 | 01:27
Давайте угадаем.
Ментам - мороженое.
Пенсионерам, врачам, учителям, социалке, образованию, медицине - цветы?
harra 29 сентября 2018 | 02:04
pusin_patriot: пластмассовые...