Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию
Это подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что российское руководство распорядилось отправить Дамаску эти комплексы после гибели в Сирии российского самолета-разведчика. Он был сбит сирийской ракетой, Москва обвиняет в случившемся Израиль. Минобороны утверждает, что израильский истребитель в ходе авиаудара прикрылся российским Ил-20. В Иерусалиме обвинения отвергают. Там раскритиковали решение Москвы отправить С-300 в Сирию.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pusin_patriot 29 сентября 2018 | 01:21
С-300 по моему уже позволяет полностью перекрывать Израиль даже на взлёте, вопрос будут ли это терпеть они - почти риторический.
Подсоюзный Египет запалили тогда, с той мощью и страной на поддержке, а тут, когда уже всем понятно, что король голый и игра с шулерами на блефе, в общем вероятность что бомбанут по комплексам очень приличная.
То что на комплексах будут наши кураторы, инструктора, если не команды полностью - тоже понятно.
Так что ещё на пару минут ближе к полночи во всей этой истории.
novik_odessa2 29 сентября 2018 | 01:22
А как насчет договоренности не поставок с300 взамен не продажи ударных бпла Украине и Грузии?
pusin_patriot 29 сентября 2018 | 01:42
novik_odessa2: Ну вот если понесутся обменки, значит ждите ударные беспилотники в Украине и Грузии.
А это уже совсем другая история. Там запаливается вся техника со всеми батареями ещё на подходе. Я вообще не понимаю как можно сейчас вести какие-то эффективные кампании без ударных беспилотников.
Джавелины, конечно, это хорошо, но это уровень уже прямого "взаимодействия". А вот ударные БПЛА - это уже совсем другая история. Когда техника выжигается на подходе и преимущество становится очевидным. Это уровень уже современной державы против туземцев с калашами.
Вообще в идеале кампаний будущего небо должны перекрывать сеткой тучки таких малых беспилотников разведки, с функцией автодозаправки от транспортника. Сами анализируют, принимают решения, передают данные, а оператор только подтверждает цель, буквально только да-нет. Уже по наводке от разведчика прилетает с ударного который много выше всего этого караулит гораздо большую площадь. А не как сейчас оператор глазами пялится и сам выискивает кому там вдуть. Как-то это всё должно быть более автоматизировано, что ли, по моему.
nepeanois 29 сентября 2018 | 01:55
novik_odessa2: с300 даже дверь в соседский сортир не перекрывает - у него дальность меньше чем у с200
nata_roo 29 сентября 2018 | 01:28
Жду на следующей неделе рапорта Эрдогана о начале прокладки Турецкого Потока ускоренными темпами...
monik_7 29 сентября 2018 | 01:28
А эти с С-300 будут еще лучше по русским самолетам стрелять?
ze_danil 29 сентября 2018 | 01:34
братэллы из Хезболлы в сэксуальном экстазе от этой новости
"Алла, я в бар" как грицца
rus 29 сентября 2018 | 01:37
Господа, Россия гарант чистого неба над Израилем, наконец-то!
drtomsky 29 сентября 2018 | 01:40
Все бы замечательно было, если бы за эти выкрутасы только Путин, Шойгу и Лавров люлей бы получили. К сожалению за эти блицкриги гребаные, никому не нужные кроме кучки оборзевших кремлевских авантюристов, готовых воевать чужими руками и жизнями где угодно и с кем угодно - лишь бы удержаться у власти, расплачиваться придётся всем нам. Вот хорошо бы референдум провести: нужна ли россиянам бойня в Сирии?