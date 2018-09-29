Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию

Это подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что российское руководство распорядилось отправить Дамаску эти комплексы после гибели в Сирии российского самолета-разведчика. Он был сбит сирийской ракетой, Москва обвиняет в случившемся Израиль. Минобороны утверждает, что израильский истребитель в ходе авиаудара прикрылся российским Ил-20. В Иерусалиме обвинения отвергают. Там раскритиковали решение Москвы отправить С-300 в Сирию.