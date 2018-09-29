Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о фигурантах «дела Скрипалей», покинул Россию
Как пишет в своем телеграм-канале издание «Проект» со ссылкой на источник в окружении Михаила Ходорковского и бывших коллег Канева по Центру управления расследованиями, сам журналист узнал, что против него готовится уголовное дело. Его хотели обвинить в причастности к якобы подготовке теракта против Владимира Путина. Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после своей статьи в издании The Insider о том, что обвиняемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.
Комментарии5
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rus 29 сентября 2018 | 01:29
Знать совесть не честна!
irdo 29 сентября 2018 | 01:35
Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после своей статьи в издании The Insider о том, что обвиняемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.
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Стало быть, он прав, раз власть так озлобилась.
alexsokoll 29 сентября 2018 | 01:37
Ага
Ходор уже убил 3 журналистов в ЮАР, теперь дурачка Канеева вальнут.
Бывают же бараны....
greying_eagle 29 сентября 2018 | 01:49
alexsokoll: И придурки, как alexsokoll, работающие за гроши троллями.
rus 29 сентября 2018 | 01:53
irdo: ...Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования ...
:-)) Стало быть знает, что за клевету придется ответить, а если он честный человек что бояться наших славных органов?