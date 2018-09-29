Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о фигурантах «дела Скрипалей», покинул Россию

Как пишет в своем телеграм-канале издание «Проект» со ссылкой на источник в окружении Михаила Ходорковского и бывших коллег Канева по Центру управления расследованиями, сам журналист узнал, что против него готовится уголовное дело. Его хотели обвинить в причастности к якобы подготовке теракта против Владимира Путина. Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после своей статьи в издании The Insider о том, что обвиняемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.