Дональд Трамп приказал ФБР расследовать обвинения в адрес Бретта Кавано

Это сообщает CNN. Накануне Юридический комитет Сената Конгресса проголосовал за кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Теперь его кандидатура будет вынесена на рассмотрение полного состава Сената США через неделю. Ранее в четверг Кавано на слушаниях категорически отверг обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинула против него американка Кристин Блейзи Форд.