Адвокат Михаил Беньяш, который защищает активистов, отправлен в СИЗО на два месяца
Суд в Краснодаре даже не выслушал свидетеля защиты, сказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.
Адвокат арестован по уголовному делу о насилии в отношении полицейского. Беньяш был задержан накануне акции 9-го сентября против повышения пенсионного возраста, и сначала его арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским. Как передает «Медиазона», в протоколе было сказано, что адвокат «отказался перестать биться головой о стекло полицейской машины». Сам Беньяш сообщил, что его избили полицейские. Потом его обвинили в том, что он якобы укусил одного из полицейских, а другого ударил локтем по лицу.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 00:14
Ну и мерзавцы эти мильтоны и "суд" !
danko1 29 сентября 2018 | 00:18
Сплошные хахалевы, которое любое беззаконие утвердят, защищая полицаев-садистов.
Преступная власть.