Трое российских журналистов могли быть убиты в Центральной Африке наемниками ЧВК «Патриот»

Съемочная группа собиралась сделать фильм о частных военных компаниях в ЦАР.

Версию о причастности наемников к гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева отрабатывает расследовательская группа Михаила Ходорковского — сообщил телеканал «Дождь». Бойцы новой ЧВК «Патриот» якобы получили задание убить журналистов, а затем инсценировать ограбление местными бандитами. Это подтвердил офицер Минобороны и сотрудник самой частной военной компании. В троих «вооруженных белых людях», которые ждали автомобиль съемочной группы, жители опознали русских. По словам Ходорковского, настоящие грабители в ЦАР слили бы даже бензин, а в этом случае в вещах убитых оставили нетронутыми в том числе и деньги. Предположительно, мотивом преступления могла быть деятельность Джемаля, который к тому моменту полгода расследовал поставки оружия от российского Минобороны наемникам в Центральную Африку.

По данным «Дождя» сейчас в Центральной Африке действуют как минимум пять российских частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнера» и «Патриот».