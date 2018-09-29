Трое российских журналистов могли быть убиты в Центральной Африке наемниками ЧВК «Патриот»
Съемочная группа собиралась сделать фильм о частных военных компаниях в ЦАР.
Версию о причастности наемников к гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева отрабатывает расследовательская группа Михаила Ходорковского — сообщил телеканал «Дождь». Бойцы новой ЧВК «Патриот» якобы получили задание убить журналистов, а затем инсценировать ограбление местными бандитами. Это подтвердил офицер Минобороны и сотрудник самой частной военной компании. В троих «вооруженных белых людях», которые ждали автомобиль съемочной группы, жители опознали русских. По словам Ходорковского, настоящие грабители в ЦАР слили бы даже бензин, а в этом случае в вещах убитых оставили нетронутыми в том числе и деньги. Предположительно, мотивом преступления могла быть деятельность Джемаля, который к тому моменту полгода расследовал поставки оружия от российского Минобороны наемникам в Центральную Африку.
По данным «Дождя» сейчас в Центральной Африке действуют как минимум пять российских частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнера» и «Патриот».
Комментарии5
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nina51 29 сентября 2018 | 00:14
у Верзилова версий на 100 лет вперед )))
xrmosom 29 сентября 2018 | 00:16
Трое российских журналистов могли быть убиты в Центральной Африке наемниками ЧВК «Патриот»......А могли и быть убитыми охотниками за слонами.Хотя и НЛО не исключаем.Но я думаю все же их убили пули, свинцовые.Журналисты млин.
efilika 29 сентября 2018 | 00:22
xrmosom: nina51: да по фиг, кто что думает. А когда впаяют санкций за Солсбери и вмешательство в выборы США по полной, то и на письмена времени не хватит, надо будет думать об одном - как себя прокормить.
mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 00:18
Удивительно, сколько здоровых мужиков из России занимаются наёмничеством и убийствами по всему миру!
Одних только групп наёмников в цар - вон сколько!
Это же нарушение российских законов!
in_cat_we_trust 29 сентября 2018 | 00:28
mikhail_spb_: а разве есть проблема, когда закон нарушает того кого надо нога?