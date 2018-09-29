Соавтор расследования о Петрове и Боширове Сергей Канев срочно покинул Россию
Это связано с угрозой уголовного преследования, сообщает сайт «Проект» со ссылкой на источники. Канев ранее предположил, что его и главреда издания «Инсайдер» Романа Доброхотова могут обвинить в разглашении гостайны. Но по данным источников сайта «Проект», Канева могут обвинить в подготовке теракта против Владимира Путина.
По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер», настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого Великобританией в отравлении Скрипалей, – это Анатолий Чепига, который является полковником ГРУ и героем России. В Кремле в пятницу заявили, что не располагают информацией о награждении человека с таким именем.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 00:06
Теракта против кого???
Разве такое вообще возможно?
drtomsky 29 сентября 2018 | 00:24
Тоже мне нашли Александра II. Кому этот сморчок нужен?
in_cat_we_trust 29 сентября 2018 | 00:26
кто не понял, тот поймёт
boal 29 сентября 2018 | 00:30
какая тут гостайна??!! идиотов из населения хотят сделать..