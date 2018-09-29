Соавтор расследования о Петрове и Боширове Сергей Канев срочно покинул Россию

Это связано с угрозой уголовного преследования, сообщает сайт «Проект» со ссылкой на источники. Канев ранее предположил, что его и главреда издания «Инсайдер» Романа Доброхотова могут обвинить в разглашении гостайны. Но по данным источников сайта «Проект», Канева могут обвинить в подготовке теракта против Владимира Путина.

По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер», настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого Великобританией в отравлении Скрипалей, – это Анатолий Чепига, который является полковником ГРУ и героем России. В Кремле в пятницу заявили, что не располагают информацией о награждении человека с таким именем.