Вершбоу: Для Украины было правильным отказаться от ядерного вооружения

Для Украины было правильным отказаться от ядерного вооружения. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший посол США в России и Южной Корее, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

По его словам, несмотря на то, что произошло после саммита по денуклеаризации – потеря Украиной Крыма – это было правильным решением.

А.Вершбоу подчеркнул, что потеря Крыма стала возможной из-за того, что Россия «отказалась соблюдать договор, который она подписала». «Поэтому мы считаем аннексию Крыма незаконной», — пояснил он.

Бывший посол добавил, что сложно прогнозировать, какова была бы судьба Крыма и какими были бы шаги России, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия.

Напомним, что в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании был подписан Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия). Договор предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.