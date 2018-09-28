Вершбоу: Для Украины было правильным отказаться от ядерного вооружения
Для Украины было правильным отказаться от ядерного вооружения. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший посол США в России и Южной Корее, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.
По его словам, несмотря на то, что произошло после саммита по денуклеаризации – потеря Украиной Крыма – это было правильным решением.
А.Вершбоу подчеркнул, что потеря Крыма стала возможной из-за того, что Россия «отказалась соблюдать договор, который она подписала». «Поэтому мы считаем аннексию Крыма незаконной», — пояснил он.
Бывший посол добавил, что сложно прогнозировать, какова была бы судьба Крыма и какими были бы шаги России, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия.
Напомним, что в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании был подписан Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия). Договор предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
Комментарии6
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parasuk_ 28 сентября 2018 | 23:15
Правильно. Посмотрите, что творят укронацисткие свиньи в киеве и представьте в лапах у этих обезьян яо
old_skull 28 сентября 2018 | 23:19
Им копья то стрёмно доверить...
Пиндосы понимали, что хохлы торговали бы ЯО налево направо.
pantera_1 28 сентября 2018 | 23:29
Украинцы так не считают. Да поздно прозрение пришло.
vblack 28 сентября 2018 | 23:41
Ну, теперь, или Крымнаш закончится, или каждый пожизненный пезидент начнёт клепать боеголовку, потому как договора в современном миреничто.
vladimirbelarus 28 сентября 2018 | 23:53
Для любой страны является правильным отказ от ЯО. Крым и Донбасс вернутся и без бомбы.
estamp 29 сентября 2018 | 00:03
Отказ от ЯО спас Украину.
При наличии у нее ЯО, Украину бы еще тогда оккупировали бы ровно в части тех регионов, где оно размещалось бы. И подозревпю, даже Америка бы особо не вякала.