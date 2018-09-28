Вершбоу: России не следует использовать Серверную Корею как рычаг против США или Запада

России не следует использовать Серверную Корею как рычаг против США или Запада. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший посол США в России и Южной Корее, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

По его словам, в ситуации с Северной Кореей позиция России заключается либо в пассивности, либо в стремлении «сыграть на противоречиях, что-то сделать в пику США».

Однако, как считает, А.Вершбоу, России как экономическому торговому партнеру Северной Кореи в краткосрочной перспективе все же следует присоединиться к режиму санкций.

В долгосрочной перспективе, по мнению бывшего посла, Россия «может посылать очень важные сигналы президенту Северной Кореи не только через структуру ООН, а посредством двухсторонних отношений, консультаций по вопросам безопасности, которые она может проводить с Северной Кореей», что может способствовать улучшению отношений на международной арене.