Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело из-за рекламы «Бургер Кинга» в Петербурге
Нарекания вызвал слоган на английском «Ты не умрешь с голода в этом городе». Как передает Интерфакс, в заявлении ФАС говорится, что руководство и сотрудники местного управления возмущены такой рекламой, поскольку у них есть родственники, пережившие блокаду Ленинграда.
Комментарии6
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drillerthriller 28 сентября 2018 | 23:09
Слоган некорректный. Но борцуны доведут эту глупость до абсурда
lion64__2 28 сентября 2018 | 23:13
Делать нечего в этих макдональдсах и бургеркингах. Вонь такая, как будто помойка горит. Токмо хомякам и свидомым туда положено ходить.
stopkran1969 28 сентября 2018 | 23:24
Потомки блокадных канибалов обиделись
zloy_sok 28 сентября 2018 | 23:28
Это какая то клиника уже, видеть на пустом месте оскорбления и унижения на тему ВО.
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 23:42
Рфики не согласны. Значит они думают, что в Питере все-таки от голода будут умирать? Полный дебилизм. Тех кто воевал во второй мировой уже остались единицы, а их потомки с диванов и языкрм все родину защищают и везде подвохи ищут.
spbdweller 28 сентября 2018 | 23:53
А если бы написали "Ты умрешь с голода в этом городе, если не зайдешь к нам", так блокадники не обиделись бы?