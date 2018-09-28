Новейший истребитель F-35 разбился в США
Это первый случай крушения самолета данного типа, — отмечает CВS. По информации CNN, истребитель корпуса морской пехоты разбился в Южной Каролине рядом с базой Бофор. Пилот благополучно катапультировался. Причины инцидента пока неизвестны.
Накануне F-35 впервые принял участие в боевой операции. Он нанес удар по боевикам в Афганистане.
Комментарии18
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lion64__2 28 сентября 2018 | 23:07
По такому случаю хомякам положено плакать.
drillerthriller 28 сентября 2018 | 23:13
lion64__2: платочком не поделишься?
lion64__2 28 сентября 2018 | 23:15
drillerthriller: в проблемные времена воспользуйся сникерсом, это эксклюзивно и либерастно
begly_ 28 сентября 2018 | 23:31
lion64__2:
Дак летчик же жив., чего же плакать. Ситуация никого не устраивает, портянок в первую очередь.
novyyrusic 28 сентября 2018 | 23:55
begly_: То-то радости портянкам.
С обеда многие в запой ушли.
А вот Су-57 не грохнется никогда.
Он летать не будет.
Росвсийской армии не нужны древние самолеты 5-го поколения типа F-35.
Она сразу на 6-е перейдет. Лет через 30-ть.
spbdweller 28 сентября 2018 | 23:43
lion64__2: а у ватников по этому поводу праздник, магазины распродадут месячную норму боярышника
oo0oo 28 сентября 2018 | 23:08
Новейший истребитель F-35 разбился в США
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Туда ему и дорога)
kara 28 сентября 2018 | 23:10
русских обвинят?
novyyrusic 28 сентября 2018 | 23:59
kara: Нет, израильтян, по русской традиции.
В это время в данном районе находились их пилоты и навели порчу.
xrmosom 28 сентября 2018 | 23:11
Новейший истребитель F-35 разбился в США.Бывает.Что теперь.
minerr 28 сентября 2018 | 23:35
xrmosom: Да ничего, просто разбились сотня миллионов долларов.
ter234 28 сентября 2018 | 23:13
У Америки много истребителей. Слабей она не станет
old_skull 28 сентября 2018 | 23:14
Меньше мирных дителей убьют...
halva71 28 сентября 2018 | 23:27
Сирйцы сбили. А целились в евреев
begly_ 28 сентября 2018 | 23:28
Для США падение самолета это не одно и то же, как для Петьки с Василий Иванычем сломалась лопата.
fresh_breeze 28 сентября 2018 | 23:35
Вот и стреляй по таким из С-300. Не успеет электроника зенитно-ракетного комплекса ухватить эту железную птицу — как БАЦ, и она исчезла с радаров.
Почему? А рухнул оземь тот самолёт, вот почему.
Это и есть невидимка пятого поколения, такого не сбить, не надейтесь.
estamp 28 сентября 2018 | 23:58
Причины инцидента пока неизвестны.
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Ждем санкции
za_stalina 29 сентября 2018 | 00:07
Добре