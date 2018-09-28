Новейший истребитель F-35 разбился в США

Это первый случай крушения самолета данного типа, — отмечает CВS. По информации CNN, истребитель корпуса морской пехоты разбился в Южной Каролине рядом с базой Бофор. Пилот благополучно катапультировался. Причины инцидента пока неизвестны.

Накануне F-35 впервые принял участие в боевой операции. Он нанес удар по боевикам в Афганистане.