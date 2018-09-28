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23:01, 28 сентября 2018

Сирия надеется закрыть небо для израильских самолетов после получения от России комплексов С-300

Это сообщил глава МИДа страны Валид Муалем. Он отметил, что Сирия хочет получить и комплексы С-400, — передает Интерфакс.

Ранее сирийские ПВО сбили ракетой из комплекса С-200 российский самолет Ил-20, на борту которого были 15 человек. В Минобороны России возложили ответственность на Израиль, чьи самолеты нанесли ракетный удар по военному объекту в Сирии.

Комментарии

14

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drillerthriller 28 сентября 2018 | 23:05

Больше ада

sandro_007 28 сентября 2018 | 23:05

Давно пора закрыть сирийское небо израильским стервятникам.

andreyfilippov 28 сентября 2018 | 23:14

sandro_007: > Давно пора закрыть сирийское небо израильским стервятникам.
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Сирийские С300 и С400 будут сбивать российские самолеты с большего расстояния, чем С-200, а израильтяне будут бояться.

antiboh 28 сентября 2018 | 23:27

andreyfilippov: ну F16 они может и увидят, а вот как будет с F35i ?

galen 28 сентября 2018 | 23:20

sandro_007: С 48 года закрывают танки по 3 дивизии теряют.

oldpartizan 28 сентября 2018 | 23:21

sandro_007: не забудь лубрикант прикупить для того, чем небо закрывать будешь.

novyyrusic 29 сентября 2018 | 00:06

sandro_007: Израиль уже согласовал с Россией, что будет бомбить иранцев и Хезбаллу везде кроме района российских военных баз.
Об этом сообщают как израильские, так и иранские источники.
---------
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 над акваторией Средиземного моря не отразился на контактах России и Израиля.
Глава Минобороны Израиля заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией
Reuters
«Прежде всего мы ценим отношения с Россией, а также очень значимую координацию в области безопасности между российскими военными и Армией обороны Израиля», — цитирует РИА Новости Либермана.

Он также отметил, что Израиль поддерживает контакты и координируется с Россией.

(комментарий скрыт)

turrinn 28 сентября 2018 | 23:11

/Он отметил, что Сирия хочет получить и комплексы С-400/

у вовы, денег до... не сосчитать.
вот только бабы русские, уже не нарожают, сколько надо...

mayk18_10 28 сентября 2018 | 23:41

turrinn: Он отметил,что Сирия хочет получить и комплексы С-400/
Ну так в чем проблема? Собьют с помощью С-300, Су-30 или Су-35 и получат и С-400..
Слоган " Сбившему Ил20-С300 в подарок..".-будет иметь продолжение...

trans 28 сентября 2018 | 23:33

Дед Щукарь все сильнее вязнет в Сирии. До проблем России и дела нет.

idruker 28 сентября 2018 | 23:34

Может не надо, а? У этого царя Мидаса все, к чему прикоснется, щелкает его обратно по носу, а то и подножку подставит, и еще пинка под зад отвесит. Как бы эти обезьяны всю свою страну не спалили эдакой игрушкой.

spbdweller 28 сентября 2018 | 23:41

Обезьяне вместо гранаты хотят дать гранатомет.

tomorrow_never_knows 28 сентября 2018 | 23:47

spbdweller: А те четверорукие антропоиды, которые дают гранаты и гранатометы, не лучше и не умней!

vladimirbelarus 28 сентября 2018 | 23:55

Не поможет. Даже если сам вова-карлик сядет за управление. Воюют не числом 200 или 300, а умением.

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