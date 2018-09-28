Сирия надеется закрыть небо для израильских самолетов после получения от России комплексов С-300
Это сообщил глава МИДа страны Валид Муалем. Он отметил, что Сирия хочет получить и комплексы С-400, — передает Интерфакс.
Ранее сирийские ПВО сбили ракетой из комплекса С-200 российский самолет Ил-20, на борту которого были 15 человек. В Минобороны России возложили ответственность на Израиль, чьи самолеты нанесли ракетный удар по военному объекту в Сирии.
Комментарии14
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drillerthriller 28 сентября 2018 | 23:05
Больше ада
sandro_007 28 сентября 2018 | 23:05
Давно пора закрыть сирийское небо израильским стервятникам.
andreyfilippov 28 сентября 2018 | 23:14
sandro_007: > Давно пора закрыть сирийское небо израильским стервятникам.
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Сирийские С300 и С400 будут сбивать российские самолеты с большего расстояния, чем С-200, а израильтяне будут бояться.
antiboh 28 сентября 2018 | 23:27
andreyfilippov: ну F16 они может и увидят, а вот как будет с F35i ?
galen 28 сентября 2018 | 23:20
sandro_007: С 48 года закрывают танки по 3 дивизии теряют.
oldpartizan 28 сентября 2018 | 23:21
sandro_007: не забудь лубрикант прикупить для того, чем небо закрывать будешь.
novyyrusic 29 сентября 2018 | 00:06
sandro_007: Израиль уже согласовал с Россией, что будет бомбить иранцев и Хезбаллу везде кроме района российских военных баз.
Об этом сообщают как израильские, так и иранские источники.
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 над акваторией Средиземного моря не отразился на контактах России и Израиля.
Глава Минобороны Израиля заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией
Reuters
«Прежде всего мы ценим отношения с Россией, а также очень значимую координацию в области безопасности между российскими военными и Армией обороны Израиля», — цитирует РИА Новости Либермана.
Он также отметил, что Израиль поддерживает контакты и координируется с Россией.
turrinn 28 сентября 2018 | 23:11
/Он отметил, что Сирия хочет получить и комплексы С-400/
у вовы, денег до... не сосчитать.
вот только бабы русские, уже не нарожают, сколько надо...
mayk18_10 28 сентября 2018 | 23:41
turrinn: Он отметил,что Сирия хочет получить и комплексы С-400/
Ну так в чем проблема? Собьют с помощью С-300, Су-30 или Су-35 и получат и С-400..
Слоган " Сбившему Ил20-С300 в подарок..".-будет иметь продолжение...
trans 28 сентября 2018 | 23:33
Дед Щукарь все сильнее вязнет в Сирии. До проблем России и дела нет.
idruker 28 сентября 2018 | 23:34
Может не надо, а? У этого царя Мидаса все, к чему прикоснется, щелкает его обратно по носу, а то и подножку подставит, и еще пинка под зад отвесит. Как бы эти обезьяны всю свою страну не спалили эдакой игрушкой.
spbdweller 28 сентября 2018 | 23:41
Обезьяне вместо гранаты хотят дать гранатомет.
tomorrow_never_knows 28 сентября 2018 | 23:47
spbdweller: А те четверорукие антропоиды, которые дают гранаты и гранатометы, не лучше и не умней!
vladimirbelarus 28 сентября 2018 | 23:55
Не поможет. Даже если сам вова-карлик сядет за управление. Воюют не числом 200 или 300, а умением.