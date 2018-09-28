Клиенты Сбербанка, ВТБ и «Газпромбанка» в августе забрали с валютных счетов почти 7,5 миллиардов долларов
Об этом сообщает РБК. Это произошло на фоне угрозы новых санкций со стороны США, а также заявления главы ВТБ Андрея Костина, который не исключил, что долларовые вклады могут вернуть владельцам в рублях.
Комментарии4
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danko1 28 сентября 2018 | 23:12
Только полные идиоты такие заявления делают, не ожидая последствий.
Но умные люди банкам деньги уже не доверяют. Не только доллары отберут, но и рубли заморозят.
Им деньги на виолончели нужнее.
jetsam 28 сентября 2018 | 23:41
danko1: не говорите ерунды.
зима на носу. ихтамнетам в лугандонии нужны теплые овечьи полушубки.
ихтамнетамсирии и дваждыпорбедившим в сирии - нужны зимние ватники.
самолетам - зимний керосин.
с200\с300\с400 = зимняя резина и синтетическое масло 5w50.
енералам - зимние папахи...
зима.... а вы все о скрипках... отпели уже гитары солсберецкие...,
пора хайлилайкли в ушанках греть....
скоро и соловьевы косяками в италию попрут. письковы с тавками...
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 23:38
Поскольку кто-то оставил сбережения на счетах российских банков, значит есть ещё наивные дурачки.
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 23:47
Многократно пережившие всякие перетрубации россиянцы никаким банкам не верят, кроме трехлитровых.