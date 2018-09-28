Россия участвует в создании механизмов расчетов с Ираном в обход санкций США
Это сообщил на Генассамблее ООН глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, процесс отказа от расчетов в долларах ослабит США и их влияние на мировую экономику.
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Это сообщил на Генассамблее ООН глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, процесс отказа от расчетов в долларах ослабит США и их влияние на мировую экономику.
Комментарии11
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michael_c 28 сентября 2018 | 23:05
Не удивлюсь , если Иран будет платить России услугами по дестабилизации обстановки на разных направлениях ...
banderobab 28 сентября 2018 | 23:11
Ну что, допрыгались пендосцы. И доллару теперь конец виден ясно.
Довы*бывались. ;)
efilika 28 сентября 2018 | 23:19
banderobab: где такие дебилы рождаются?
beregov_net 28 сентября 2018 | 23:41
banderobab: А какой объём торговли РФ с Ираном , что Россия у них покупает ты хоть знаешь ? Ничего )Вот Иран может покупать оружие , но Оборонсервису иранские гроши ни к чему
zonda_3 29 сентября 2018 | 00:30
banderobab:
Слышь, петросян, твоя мамка что, еще на работе, что ты резвишься на взрослых ресурсах? Потеребонькай и спать.
kottigr1 28 сентября 2018 | 23:41
michael_c: Допрыгается РФ до отключения от Свифта, будет потом наличку камазами возить..
estamp 29 сентября 2018 | 00:09
kottigr1: Хватит онанировать на отключение СВИФТа. Твои менее тормозные коллеги еще в 2015-м перестали.
danko1 28 сентября 2018 | 23:15
Был когда-то дипломатом Лавров, а стал жалким холуём.
Ну какой дипломат будет говорить об обходе санкций, зная, что за этим новые санкции, уже против России последуют.
beobachter 28 сентября 2018 | 23:25
Пугают ежа голой жопой? Ну-ну....
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 23:40
А чем хозяева лаврухи хотят расплачиваться с Ираном?
Русскими девками?
nikmart001 29 сентября 2018 | 00:14
Эховские хомячки и не знают, что этот механизм Россия делает совместно с Германией.
Да и с Европой скорее всего скоро не через доллар будут рассчитываться, а через евро.