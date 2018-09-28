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23:00, 28 сентября 2018

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о Руслане Боширове, срочно покинул Россию

Это сообщается в телеграм-канале сайта «Проект» со ссылкой на коллег Канева и источники в окружении Михаила Ходорковского. Ранее сайт МБХ медиа сообщил, что Канев опасается уголовного дела из-за расследования о Петрове и Боширове, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей.

По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер», настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига, который является полковником ГРУ и героем России. В Кремле сегодня заявили, что не располагают информацией о награждении человека с таким именем.

Комментарии

26

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alexey65 28 сентября 2018 | 23:05

Боширов- не Боширов, Чепига -не Чепига, пидор -не пидор, герой -не герой.....
Человек -загадка!

serpentino 28 сентября 2018 | 23:16

alexey65: и не пидор, и не герой

patrikk_2 28 сентября 2018 | 23:20

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о Руслане Боширове, срочно покинул Россию...

Молодцы, разводят пиндосов как лохов.

drillerthriller 28 сентября 2018 | 23:23

patrikk_2: тебя только овцы разводят на солому.

chichanik 28 сентября 2018 | 23:41

drillerthriller: ржу

dusia08 29 сентября 2018 | 00:04

chichanik: ржи

aleksandr39 28 сентября 2018 | 23:35

patrikk_2: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -террористов -военных преступников -российских граждан из ОПГ "днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

alexey65 28 сентября 2018 | 23:40

patrikk_2: Ну так и ты беги разводить! Не вечно же тебе за 11-80 горбатиться?

elloi 28 сентября 2018 | 23:43

patrikk_2: Патрик, милый. Это тебя, дурачка, развлдят, ка последнего лоха. Скоро у вас там в стране зима, слышал ? Будет холодно. Носки целые у тебя хоть есть, патриот ? Или денег нет, но ты держись, патриот...

begly_ 28 сентября 2018 | 23:45

patrikk_2:

Мог бы пожать парню руку, если бы он обычным способом как все имигрировал в США, а потом бы писал. А так - писать чтобы переехать и получить политубежище.., ну как то не прилично. Считаю.

serge_moro 28 сентября 2018 | 23:38

serpentino: Уже Запад не волнует,что говорит Кремль. Англия убедительно доказала,что Чепига и Петров /пока Петров,на следующей неделе мы узнаем настоящую фамилию и имя/ были убийцами Скрипалей и англичан. Лично Путин знает каждого из них и благословил их при помощи главного попа. Весь мир узнал,что спецслужбы Коротышки это пародия на советский КГБ.Сам Коротышка -карикатура на советского разведчика и полковника. Все эти офицеры ,включая Коротышку могли дослужиться только до майора в СССР.Это их максимальная карьера.

banderobab 28 сентября 2018 | 23:07

Сереге еще политического убежища не выдали, а он уже помчался. Ну, неприлично же.
Еще не все отработал тут. В кредит что-ли?

Ну, дают "правозащитники" ;)

drillerthriller 28 сентября 2018 | 23:16

banderobab: рога побрей, придурок

(комментарий скрыт)

chichanik 28 сентября 2018 | 23:36

banderobab: Как говорил Лев Давидович Ландау,лучше один раз быть трусом,чем всю жизнь мертвецом.
Шутил он так ... физик,знаете ли

minerr 28 сентября 2018 | 23:38

banderobab: Ему теперь главное подальше от МБХ держатся.

begly_ 28 сентября 2018 | 23:42

minerr:

Да не, тот своих в Африку не отправляет,

parasuk_ 28 сентября 2018 | 23:10

лживые либеральные журналюшки разбегаются как только их начинают призывать к ответу за брехню

kara 28 сентября 2018 | 23:12

честь,не не слышали!

chichanik 28 сентября 2018 | 23:38

kara: Ваша честь в
Басманном

curious69_ 28 сентября 2018 | 23:19

Времена , когда в России засилье властных сволочей и бандитов. Активные честные люди вынуждены бежать на всех уровнях общества. Россия первая в мире не только по территории, но и по концентрации психопатов - воров.

parasuk_ 28 сентября 2018 | 23:24

curious69_: Хорошему человеку Россия мать, а плохому злая теща. Воблоглазая мразь немцов тоже перед смертью в израиле отсиживался, оттуда его с большим трудом выманивали собчак с яшиным :)

peresvet73 28 сентября 2018 | 23:33

Неуловимый Джо! Как будто-бы он не осознавал рисков, берясь за "расследование". Слил информацию по поручению, теперь изображает жертву по заданию.

begly_ 28 сентября 2018 | 23:34

Кремль сказал что не распологает данными о награждении.. Вот и Бил Клинтон когда то говорил, что между ним и Моникой не было таких фрикций после которых родятся дети..

alexey65 28 сентября 2018 | 23:42

begly_: И не соврал ведь!

mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 23:36


Правильно сделал.
Расследование о кремлёвских киллерах, которых отправил на мокрое дело сам штирлиц, может дорого обойтись.

buva53 28 сентября 2018 | 23:38

Журналистика давно покинула Россию. Остались осколочки, которых чекисты дожёвывают.

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