Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о Руслане Боширове, срочно покинул Россию
Это сообщается в телеграм-канале сайта «Проект» со ссылкой на коллег Канева и источники в окружении Михаила Ходорковского. Ранее сайт МБХ медиа сообщил, что Канев опасается уголовного дела из-за расследования о Петрове и Боширове, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей.
По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер», настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига, который является полковником ГРУ и героем России. В Кремле сегодня заявили, что не располагают информацией о награждении человека с таким именем.
Комментарии26
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alexey65 28 сентября 2018 | 23:05
Боширов- не Боширов, Чепига -не Чепига, пидор -не пидор, герой -не герой.....
Человек -загадка!
serpentino 28 сентября 2018 | 23:16
alexey65: и не пидор, и не герой
patrikk_2 28 сентября 2018 | 23:20
Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о Руслане Боширове, срочно покинул Россию...
Молодцы, разводят пиндосов как лохов.
drillerthriller 28 сентября 2018 | 23:23
patrikk_2: тебя только овцы разводят на солому.
chichanik 28 сентября 2018 | 23:41
drillerthriller: ржу
dusia08 29 сентября 2018 | 00:04
chichanik: ржи
aleksandr39 28 сентября 2018 | 23:35
patrikk_2: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -террористов -военных преступников -российских граждан из ОПГ "днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
alexey65 28 сентября 2018 | 23:40
patrikk_2: Ну так и ты беги разводить! Не вечно же тебе за 11-80 горбатиться?
elloi 28 сентября 2018 | 23:43
patrikk_2: Патрик, милый. Это тебя, дурачка, развлдят, ка последнего лоха. Скоро у вас там в стране зима, слышал ? Будет холодно. Носки целые у тебя хоть есть, патриот ? Или денег нет, но ты держись, патриот...
begly_ 28 сентября 2018 | 23:45
patrikk_2:
Мог бы пожать парню руку, если бы он обычным способом как все имигрировал в США, а потом бы писал. А так - писать чтобы переехать и получить политубежище.., ну как то не прилично. Считаю.
serge_moro 28 сентября 2018 | 23:38
serpentino: Уже Запад не волнует,что говорит Кремль. Англия убедительно доказала,что Чепига и Петров /пока Петров,на следующей неделе мы узнаем настоящую фамилию и имя/ были убийцами Скрипалей и англичан. Лично Путин знает каждого из них и благословил их при помощи главного попа. Весь мир узнал,что спецслужбы Коротышки это пародия на советский КГБ.Сам Коротышка -карикатура на советского разведчика и полковника. Все эти офицеры ,включая Коротышку могли дослужиться только до майора в СССР.Это их максимальная карьера.
banderobab 28 сентября 2018 | 23:07
Сереге еще политического убежища не выдали, а он уже помчался. Ну, неприлично же.
Еще не все отработал тут. В кредит что-ли?
Ну, дают "правозащитники" ;)
drillerthriller 28 сентября 2018 | 23:16
banderobab: рога побрей, придурок
chichanik 28 сентября 2018 | 23:36
banderobab: Как говорил Лев Давидович Ландау,лучше один раз быть трусом,чем всю жизнь мертвецом.
Шутил он так ... физик,знаете ли
minerr 28 сентября 2018 | 23:38
banderobab: Ему теперь главное подальше от МБХ держатся.
begly_ 28 сентября 2018 | 23:42
minerr:
Да не, тот своих в Африку не отправляет,
parasuk_ 28 сентября 2018 | 23:10
лживые либеральные журналюшки разбегаются как только их начинают призывать к ответу за брехню
kara 28 сентября 2018 | 23:12
честь,не не слышали!
chichanik 28 сентября 2018 | 23:38
kara: Ваша честь в
Басманном
curious69_ 28 сентября 2018 | 23:19
Времена , когда в России засилье властных сволочей и бандитов. Активные честные люди вынуждены бежать на всех уровнях общества. Россия первая в мире не только по территории, но и по концентрации психопатов - воров.
parasuk_ 28 сентября 2018 | 23:24
curious69_: Хорошему человеку Россия мать, а плохому злая теща. Воблоглазая мразь немцов тоже перед смертью в израиле отсиживался, оттуда его с большим трудом выманивали собчак с яшиным :)
peresvet73 28 сентября 2018 | 23:33
Неуловимый Джо! Как будто-бы он не осознавал рисков, берясь за "расследование". Слил информацию по поручению, теперь изображает жертву по заданию.
begly_ 28 сентября 2018 | 23:34
Кремль сказал что не распологает данными о награждении.. Вот и Бил Клинтон когда то говорил, что между ним и Моникой не было таких фрикций после которых родятся дети..
alexey65 28 сентября 2018 | 23:42
begly_: И не соврал ведь!
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 23:36
Правильно сделал.
Расследование о кремлёвских киллерах, которых отправил на мокрое дело сам штирлиц, может дорого обойтись.
buva53 28 сентября 2018 | 23:38
Журналистика давно покинула Россию. Остались осколочки, которых чекисты дожёвывают.