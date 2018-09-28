Российская фигуристка Алина Загитова установила новые мировые рекорды
Речь идет о количестве баллов в произвольной программе и по сумме прокатов на турнире в немецком Оберстдорфе, — передает ТАСС.
Ранее 16-летняя Загитова стала олимпийской чемпионкой в южнокорейском Пхенчхане.
Комментарии3
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drillerthriller 28 сентября 2018 | 22:41
Вот молодец!
melafon82 28 сентября 2018 | 22:51
Эта восходящая звезда, этот бриллиант всё так же живёт в халупе?
michael_c 28 сентября 2018 | 22:54
Хоть одна приятная новость , за последние ...