Палестина подала в Международный суд ООН иск против США

Это связано с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По мнению палестинской стороны, решение США является нарушением Венской конвенции 1961 года. Американское посольство открыли в Иерусалиме в середине мая. Это вызвало протесты. В столкновениях с израильской армией, по данным палестинских медиков, погибли десятки жителей сектора Газа, почти три тысячи были ранены.