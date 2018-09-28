Палестина подала в Международный суд ООН иск против США
Это связано с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По мнению палестинской стороны, решение США является нарушением Венской конвенции 1961 года. Американское посольство открыли в Иерусалиме в середине мая. Это вызвало протесты. В столкновениях с израильской армией, по данным палестинских медиков, погибли десятки жителей сектора Газа, почти три тысячи были ранены.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
palm_coast 28 сентября 2018 | 22:38
И сколько же просян эти ленивые голодранцы-террористы на этот раз?
mayk18_10 28 сентября 2018 | 22:43
palm_coast: Во где цирк с веблюдАми? Непризанное ООН,Израилем и США арвбская автонрмия подала иск в МУС, юрисдикцию которого не признают ни США ни Израиль ни Россия-обхохочешься ...
michael_c 28 сентября 2018 | 22:44
Не имеет значения . Все равно отзовут иск ...
Абу-Мазен готовится к переходу с этого света на тот . Началась "операция приемник" .
pavelmistery 28 сентября 2018 | 22:40
Бесполезно. Кто сильнее - тот прав. Увы...
condor00 28 сентября 2018 | 22:40
Приветствую обращение в суд!
zanzibar 28 сентября 2018 | 22:46
И копия в спортлото
uhovostro 28 сентября 2018 | 22:53
Надо было в Басманный подавать - гарантированно выиграли бы...