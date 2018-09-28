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22:31, 28 сентября 2018

Палестина подала в Международный суд ООН иск против США

Это связано с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По мнению палестинской стороны, решение США является нарушением Венской конвенции 1961 года. Американское посольство открыли в Иерусалиме в середине мая. Это вызвало протесты. В столкновениях с израильской армией, по данным палестинских медиков, погибли десятки жителей сектора Газа, почти три тысячи были ранены.

Комментарии

7

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palm_coast 28 сентября 2018 | 22:38

И сколько же просян эти ленивые голодранцы-террористы на этот раз?

mayk18_10 28 сентября 2018 | 22:43

palm_coast: Во где цирк с веблюдАми? Непризанное ООН,Израилем и США арвбская автонрмия подала иск в МУС, юрисдикцию которого не признают ни США ни Израиль ни Россия-обхохочешься ...

michael_c 28 сентября 2018 | 22:44

Не имеет значения . Все равно отзовут иск ...
Абу-Мазен готовится к переходу с этого света на тот . Началась "операция приемник" .

pavelmistery 28 сентября 2018 | 22:40

Бесполезно. Кто сильнее - тот прав. Увы...

condor00 28 сентября 2018 | 22:40

Приветствую обращение в суд!

zanzibar 28 сентября 2018 | 22:46

И копия в спортлото

uhovostro 28 сентября 2018 | 22:53

Надо было в Басманный подавать - гарантированно выиграли бы...

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