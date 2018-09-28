Вселенский патриарх Варфоломей просил предстоятеля РПЦ наказать митрополита Илариона
Выдержки из переговоров, которые прошли 31-го августа в Турции, опубликовало сегодня греческое издание «Ортодоксия.инфо». Константинопольский патриарх был возмущен заявлением митрополита Илариона в одном из интервью о том, что украинский президент Петр Порошенко якобы давал взятки Вселенскому патриархату. Стороны обсуждали возможную автокефалию Украинской православной церкви, против которой выступает Москва.
Комментарии8
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bereshliberalivjamu 28 сентября 2018 | 22:35
этого немытого грека кто только не покупал, константинопольские патриархи всегда были проститутками.
lion64__2 28 сентября 2018 | 22:35
хайли лайкли, что пидро потрошенко таки давал .....
zurich_106 28 сентября 2018 | 22:47
lion64__2: вот это "хайли" тебя выдает тролльчонок под любыми никами
opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 22:41
Верхушка РПЦ давно продалась воровской власти,переняла у неё методы коррупции,казнокрадства, обмана,лжи..
zonda_3 28 сентября 2018 | 22:56
opiatnovyi63:
"Верхушка РПЦ давно продалась воровской власти"-
Да просто нет верхушки РПЦ, и, никому эта структура не продавалась. Eсть созданная Сталиным, подразделение КГБ по духовным комплексам подведомственных холопов.
piter_ug 28 сентября 2018 | 22:45
Ничего, вышибут из попов, пойдёт в гэбнюки.
Большой разницы нет.
begly_ 28 сентября 2018 | 22:46
Вообще то РПЦ не имеет документального легитимного права от Константинополя на свою деятел-ность в России. Пока что они самозванцы-отщипенцы.
unprejudiced 28 сентября 2018 | 22:48
Украинские СМИ.
Петру Порошенко пришлось вернуть Константинопольскому патриарху 15 млн. долларов США, которые он себе присвоил. Это произошло после того, как история с подкупом Варфоломея и «исчезновением» крупной суммы, что предназначалась для создания в Украине Единой помесной православной церкви всплыла в СМИ.
Как сообщалось, накануне визита Порошенко в Стамбул несколько богатейших людей Украины «сбросились», чтобы ускорить процесс создания Единой помесной православной церкви. Было собрано около 25 млн. долларов. Они должны были пойти на вознаграждение Константинопольскому патриарху Варфоломею за издание томоса об автокефалии украинской православной церкви. Однако, за словами приближенных к Гаранту людей, во время встречи 9 апреля Порошенко передал ему только 10 млн. долларов.
Как следствие, узнав о таких раскладах, Варфоломей отменил участие делегации Фанара – резиденции Константинопольского патриарха, в празднование 1030-летия Крещения Руси 27 июля в Киеве.
«Такое решение со стороны Варфоломея было ничем иным, как жестким ультиматумом Порошенко вернуть украденные деньги. Конечно, чтобы окончательно не потерять собственное лицо в свете громких заявлений об издании томоса об автокефалии украинской православной церкви Петру Алексеевичу просто пришлось вернуть эти 15 миллионов на нужды Константинополя», - сообщил журналистам надежный источник.