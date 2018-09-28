Вселенский патриарх Варфоломей просил предстоятеля РПЦ наказать митрополита Илариона

Выдержки из переговоров, которые прошли 31-го августа в Турции, опубликовало сегодня греческое издание «Ортодоксия.инфо». Константинопольский патриарх был возмущен заявлением митрополита Илариона в одном из интервью о том, что украинский президент Петр Порошенко якобы давал взятки Вселенскому патриархату. Стороны обсуждали возможную автокефалию Украинской православной церкви, против которой выступает Москва.