Бывший силовик, который изучал деятельность ЧВК, сообщил о симптомах отравления, таких же, как у Петра Верзилова
Бывший силовик, который изучал деятельность частных военных компаний, сообщил о симптомах отравления, таких же, как у Петра Верзилова. Экс-офицер одной из российских спецслужб рассказал это телеканалу «Дождь». Отмечается, что он воевал в Чечне и в Донбассе. Его личность известна телеканалу, но он попросил не раскрывать ее в целях безопасности.
Сам Верзилов связывает свое отравление с убийством журналистов в Центральноафриканской республике. Продюсер Pussy Riot и издатель «Медиазоны» сказал об этом в интервью «Медузе». Верзилов подтвердил, что собирался поехать в Африку вместе со съемочной группой, но в итоге принял участие в акции Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу и был арестован.
Комментарии13
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michael_c 28 сентября 2018 | 22:33
Психосоматия ?
glotov 28 сентября 2018 | 22:33
И этот куриным пометом траванулся?
andygo__ru 28 сентября 2018 | 22:38
glotov: "И этот куриным пометом траванулся?" ---
--- ну, все лучше, чем - соловьиным...
minerr 28 сентября 2018 | 22:45
andygo__ru: Спец в сортах помета? Много сортов перепробовал?
zurich_106 28 сентября 2018 | 22:49
minerr: ах как у тебя пукан бомбануло, аж сразу два вопроса задал
mppv 28 сентября 2018 | 22:36
"сообщил о симптомах отравления"
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Дак ежели кто поперёк, то его тут же дрист проберёт!
palm_coast 28 сентября 2018 | 22:36
На чьей стороне он воевал?, на стороне чеченцев и украицов?
bereshliberalivjamu 28 сентября 2018 | 22:39
тот-же кокс
gosha27 28 сентября 2018 | 22:40
Эхо несет в общество всякий бред,всякую подлость,нисколько не стесняясь!
Это даже не желтизна, это просто смердячая вонь!
zurich_106 28 сентября 2018 | 22:43
gosha27: Всем коллективом фабрики троллей напишите петицию Венедиктову и объявите сайту Эха бессрочный бойкот, я поддержу.
antiboh 28 сентября 2018 | 22:44
gosha27: а что же тут торчим,любезный?
sim 28 сентября 2018 | 22:55
antiboh: Оплачиваемо потому что.
fresh_breeze 28 сентября 2018 | 22:49
Куды прёшь, бывший силовик? Ниша занята, Мурза мл. и Верзилов еле втиснулись вдвоём.
"Поросёночек маленький, на всех не хватит".
Одним словом: "Слезай!"