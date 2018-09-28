Бывший силовик, который изучал деятельность ЧВК, сообщил о симптомах отравления, таких же, как у Петра Верзилова

Бывший силовик, который изучал деятельность частных военных компаний, сообщил о симптомах отравления, таких же, как у Петра Верзилова. Экс-офицер одной из российских спецслужб рассказал это телеканалу «Дождь». Отмечается, что он воевал в Чечне и в Донбассе. Его личность известна телеканалу, но он попросил не раскрывать ее в целях безопасности.

Сам Верзилов связывает свое отравление с убийством журналистов в Центральноафриканской республике. Продюсер Pussy Riot и издатель «Медиазоны» сказал об этом в интервью «Медузе». Верзилов подтвердил, что собирался поехать в Африку вместе со съемочной группой, но в итоге принял участие в акции Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу и был арестован.