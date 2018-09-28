Цена нефти марки «брент» поднялась выше 83-ти долларов за баррель впервые с ноября 2014-го года

Растет и стоимость нефти марки WTI. За баррель дают больше 73-х долларов. Рост цен вызван искусственными методами, и в дальнейшем это может привести к резкому обвалу на рынке, сказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин

На фоне подорожания нефти укрепляется рубль.