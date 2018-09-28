Цена нефти марки «брент» поднялась выше 83-ти долларов за баррель впервые с ноября 2014-го года
Растет и стоимость нефти марки WTI. За баррель дают больше 73-х долларов. Рост цен вызван искусственными методами, и в дальнейшем это может привести к резкому обвалу на рынке, сказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин
На фоне подорожания нефти укрепляется рубль.
Комментарии11
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drgonish 28 сентября 2018 | 22:11
[Цена нефти марки «брент» поднялась]
Все равно импортофилы в экономике ни доллара не оставят - спустят все на ай-фоны, солярисы и прочие бусы.
patrikk_2 28 сентября 2018 | 22:26
Рост цен вызван искусственными методами, сказал Михаил Крутихин...
Не знаю почему, но этот Мишка Крутихин постоянно даёт алармистские и апокалиптические для российских углеводородов прогнозы, наверное поэтому Мишка частый гость у "эховских" журналистов-расследователей.
beregov_net 28 сентября 2018 | 22:35
patrikk_2: Тебе не стыдно за родину , у которой благополучие завязано на чёрную жижу :
sim 28 сентября 2018 | 22:53
beregov_net: За бабки ему не стыдно ничего.
Бот это лахтинский, моральное отребье.
zurich_106 28 сентября 2018 | 22:11
значит бензин будет дорожать
palm_coast 28 сентября 2018 | 22:21
zurich_106:
Да, будет. Да мы уже видели когда то по $4.99 за галон.
minerr 28 сентября 2018 | 22:49
palm_coast: Шура, ты не видел по CAD$1.6 за литр. Опять, кстати, по $1.25.
rodom_neotkuda 28 сентября 2018 | 22:15
ураа !! кричит народ
может эти твари отменят свой пенсионный закон
palm_coast 28 сентября 2018 | 22:17
Гуд ньюс для Первой нефдедобывающей страны мира США!
raffal 28 сентября 2018 | 22:47
palm_coast: Гуд ньюс для Первой нефдедобывающей страны мира США!
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Милейший, да Вы вообще ничего не понимаете в макроэкономике; ) Во-первых, рост цен на энергоносители, как вообще на сырьё, всегда негативно сказывается на развитой, инновационной, ориентированной на наукоёмкий продукт с высокой добавленной стоимостью, какой и является экономика США. К тому же, даже выйдя на первое место по добыче нефти и газа, доля углеводородов в наполнении бюджета США менее 1%. Значительно меньше даже фармацевтической промышленности.
А вот в России иная ситуация. По заявлению министра энергетики А.Новака планируется снизить долю нефти и газа в доходной части бюджета до 35-40% к...2035 году. Сколько сейчас? Больше половины.
aleksandr39 28 сентября 2018 | 22:22
УРА !!! Опять в России подорожает бензин для народа .