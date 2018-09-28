Хамовнический суд Москвы не стал арестовывать фигуранта дела об избиении полицейских на протестной акции 9-го сентября
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, обвиняемому Ивану Белякову суд не избрал никакой меры пресечения. По версии следствия, Беляков ударил полицейского во время акции против повышения пенсионного возраста, которую организовали сторонники Алексея Навального.
Комментарии3
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danko1 28 сентября 2018 | 22:11
Давно пора полицаев арестовывать за зверские избиения мирных граждан.
Судья, который вынесет обвинительный приговор полицаю-садисту не только оставит своё имя в истории, но и поможет этот беспредел полицейский остановить. Первому всегда сложнее против власти идти и по закону судить.
banderobab 28 сентября 2018 | 22:21
Гуманно. Но не стоило.
Эдак любой умственно неуравновешенный начнет бить полицейских.
Беззаконие воцарит.
drillerthriller 28 сентября 2018 | 22:25
banderobab: а я вообще запретил бы носить рога на лысине. Так и забодать кого нибудь не долго.