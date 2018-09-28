Адвокат Михаил Беньяш, который защищает активистов, отправлен в СИЗО на два месяца
Суд в Краснодаре даже не выслушал свидетеля защиты, сказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.
Решение краснодарского суда арестовать адвоката Михаила Беньяша, который защищал участников акции против пенсионной реформы незаконное и необоснованное. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат М.Беньяша Алексей Аванесян.
«Все поняли, что оно будет таковым, когда мы вышли в зал судебного заседания, а зал уже был забит студентами (1-го и 2-го курса), которых нагнали насильно с одного юридического вуза», — сказал А.Аванесян. Он отметил, что желающим поддержать М.Беньяша в суде просто не досталось мест.
Как считает адвокат, суд таким образом хотел показать, что он «не желает видеть тех людей, которые приехали поддержать Михаила из Геленджика, из Сочи, — его клиентов, обманутых дольщиков, которых Михаил представлял в Геленджике».
Более того, по словам А.Аванесяна, на каждом этаже здания суда дежурила полиция.
Адвокат отметил, что суд удовлетворил необоснованное ходатайство следователя, несмотря на просьбы защиты избрать в отношении М.Беньяша более гуманную с учетом обстоятельств меру пресечения.
«Суд не принял во внимание, что у Михаила двухмесячный сын, что у его супруги направление на операцию в другой регион, отказался приобщать диск с медиафайлом, с видео задержания, отказался даже смотреть на них, хотя мы предоставили всю необходимую технику», — сказал А.Аванесян.
Он подчеркнул, что все суды по делу М.Беньяша, которые прошли за последние две недели, повторяли друг друга: «судьи смотрят в стол, прокуроры безмолвствуют», свидетелей не вызывают, несмотря на наличие свидетеля защиты, который видел, как М.Беньяша «затаскивают в машину, как его били, пытали».
А.Аванесян заключил, что то, что происходит с его подзащитным – это «демонстративная порка адвокатов и их профессиональных прав на защиту».
9 сентября в Краснодаре был задержан М.Беньяш, куда он приехал, чтобы защищать задержанных на митинге против пенсионной реформы. Его обвиняют в насилии в отношении полицейского и препятствовании правосудию. Как передает «Медиазона», в протоколе было сказано, что адвокат «отказался перестать биться головой о стекло полицейской машины». Сам Беньяш сообщил, что его избили полицейские. Потом его обвинили в том, что он якобы укусил одного из полицейских, а другого ударил локтем по лицу.
Комментарии9
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palm_coast 28 сентября 2018 | 22:08
А если бы и выслушал, то чтобы изменилось?, или кому то бывает легче, когда выслушают?, так это надо не в суд, а к психотерапевту.
banderobab 28 сентября 2018 | 22:17
Посидит, отдохнет, подумает... зачем полицейских бил.
А там глядишь за ум возьмется. Нормально.
patrikk_2 28 сентября 2018 | 22:20
В протоколе было сказано, что адвокат «отказался перестать биться головой о стекло полицейской машины». Сам Беньяш сообщил, что его избили полицейские...
Мишка Беньяш - красавчик, считайте что политическое убежище у него в кармане, потому что если Франция, Германия, Британия или Швейцария не предоставит ему убежище, то путинский режим его отравит.
drillerthriller 28 сентября 2018 | 22:33
patrikk_2: катях, за что ты так не любишь людей?
rodom_neotkuda 28 сентября 2018 | 22:09
и правильно!
в этой дзюдохерии адвокаты лишние
abuvgrobu 28 сентября 2018 | 22:13
не принял во внимание, что у Михаила двухмесячный сын, что у его супруги направление на операцию в другой регион
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Если дела и орбстоят подобным образом, то сиди на жопе ровно и дыши себя в две дырки, адвокат сраный.. А влез, имзображая из себя умнорго и крутого, так будь добр.. Этот же армян тоже, увероен, вскоре допосится. Больно резво жопой пытается на хер запрыгнуть,..
jersey_dude 28 сентября 2018 | 22:14
"Мне эти две породы садистов, ростовская и краснодарская, знакомы с советских времен. Более жестокого на шестой части Земли ничего не было. В Украине с ними мог тягаться только Харьков, моя родина. Так и до сих пор. Ростов, Харьков, Краснодар – названия, от которых не одного меня бросает в дрожь."
Анатолий Стрелянный
palm_coast 28 сентября 2018 | 22:25
jersey_dude:
А я про то и написал, что слушают, но хрен слышат. На своей шкуре российское правосудие испытал и от американского не зарекаюсь.
trans 28 сентября 2018 | 22:36
Крысы путинские, будьте вы прокляты, вы и ваши семьи.