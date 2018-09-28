Адвокат Михаил Беньяш, который защищает активистов, отправлен в СИЗО на два месяца

Суд в Краснодаре даже не выслушал свидетеля защиты, сказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

Решение краснодарского суда арестовать адвоката Михаила Беньяша, который защищал участников акции против пенсионной реформы незаконное и необоснованное. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат М.Беньяша Алексей Аванесян.

«Все поняли, что оно будет таковым, когда мы вышли в зал судебного заседания, а зал уже был забит студентами (1-го и 2-го курса), которых нагнали насильно с одного юридического вуза», — сказал А.Аванесян. Он отметил, что желающим поддержать М.Беньяша в суде просто не досталось мест.

Как считает адвокат, суд таким образом хотел показать, что он «не желает видеть тех людей, которые приехали поддержать Михаила из Геленджика, из Сочи, — его клиентов, обманутых дольщиков, которых Михаил представлял в Геленджике».

Более того, по словам А.Аванесяна, на каждом этаже здания суда дежурила полиция.

Адвокат отметил, что суд удовлетворил необоснованное ходатайство следователя, несмотря на просьбы защиты избрать в отношении М.Беньяша более гуманную с учетом обстоятельств меру пресечения.

«Суд не принял во внимание, что у Михаила двухмесячный сын, что у его супруги направление на операцию в другой регион, отказался приобщать диск с медиафайлом, с видео задержания, отказался даже смотреть на них, хотя мы предоставили всю необходимую технику», — сказал А.Аванесян.

Он подчеркнул, что все суды по делу М.Беньяша, которые прошли за последние две недели, повторяли друг друга: «судьи смотрят в стол, прокуроры безмолвствуют», свидетелей не вызывают, несмотря на наличие свидетеля защиты, который видел, как М.Беньяша «затаскивают в машину, как его били, пытали».

А.Аванесян заключил, что то, что происходит с его подзащитным – это «демонстративная порка адвокатов и их профессиональных прав на защиту».

9 сентября в Краснодаре был задержан М.Беньяш, куда он приехал, чтобы защищать задержанных на митинге против пенсионной реформы. Его обвиняют в насилии в отношении полицейского и препятствовании правосудию. Как передает «Медиазона», в протоколе было сказано, что адвокат «отказался перестать биться головой о стекло полицейской машины». Сам Беньяш сообщил, что его избили полицейские. Потом его обвинили в том, что он якобы укусил одного из полицейских, а другого ударил локтем по лицу.