К гибели российских журналистов в Центральной Африке может быть причастна новая ЧВК «Патриот»

Эту версию отрабатывает расследовательская группа Михаила Ходорковского.

Убийц было трое, их поддерживали группы обеспечения и прикрытия – рассказал телеканалу «Дождь» собеседник, знакомый с бойцом ЧВК «Патриот». Он утверждает, что наемникам поставили задачу «по ликвидации», а уж затем по инсценировке нападения местных грабителей. Расследовательская группа Михаила Ходорковского со ссылкой на источники также утверждает, что преступниками были трое вооруженных белых людей. Местные жители якобы опознали их как русских. Информацию о причастности «Патриота» к гибели журналистов «Дождю» также подтвердил неназванный офицер Минобороны и сотрудник самой ЧВК. Предположительно, мотивом убийства было расследование поставок оружия, которое вел журналист Орхан Джемаль. В ЦАР он собирался заснять на видео момент передачи оружия от представителя Минобороны наемникам.

По данным «Дождя» в Центральной Африке помимо ЧВК «Вагнера» и «Патриота» действуют еще как минимум три российские частные военные компании.