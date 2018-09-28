К гибели российских журналистов в Центральной Африке может быть причастна новая ЧВК «Патриот»
Эту версию отрабатывает расследовательская группа Михаила Ходорковского.
Убийц было трое, их поддерживали группы обеспечения и прикрытия – рассказал телеканалу «Дождь» собеседник, знакомый с бойцом ЧВК «Патриот». Он утверждает, что наемникам поставили задачу «по ликвидации», а уж затем по инсценировке нападения местных грабителей. Расследовательская группа Михаила Ходорковского со ссылкой на источники также утверждает, что преступниками были трое вооруженных белых людей. Местные жители якобы опознали их как русских. Информацию о причастности «Патриота» к гибели журналистов «Дождю» также подтвердил неназванный офицер Минобороны и сотрудник самой ЧВК. Предположительно, мотивом убийства было расследование поставок оружия, которое вел журналист Орхан Джемаль. В ЦАР он собирался заснять на видео момент передачи оружия от представителя Минобороны наемникам.
По данным «Дождя» в Центральной Африке помимо ЧВК «Вагнера» и «Патриота» действуют еще как минимум три российские частные военные компании.
Комментарии11
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midnightblues 28 сентября 2018 | 22:06
замочите это быдло -и русские скажут спасибо
mppv 28 сентября 2018 | 22:07
Дак может быть ЧВК "Пентагон" всё - таки?
fikus74 28 сентября 2018 | 22:16
а от вагнера остались рожки да ножки, разбросаны 200 гавриков по сирийской пустыне как удобрение.
velbkeirf1 28 сентября 2018 | 22:26
fikus74: fikus74: да все там будем мЫШа только ты будешь долго задыхаться в собственных фекалиях и моче
zonda_3 28 сентября 2018 | 22:40
velbkeirf1:
"только ты будешь долго задыхаться в собственных фекалиях и моче" -
Выперднул ватник, выходя из сортира модели Скворешник
zonda_3 28 сентября 2018 | 22:36
fikus74:
"а от вагнера остались рожки да ножки, разбросаны 200 гавриков по сирийской пустыне как удобрение" -
Вся ирония в том , что даже как удобрения они не подойдут, уложив свои жизни- что там удобрять то, песок?
shiva20 28 сентября 2018 | 22:20
Петюня Верзилов из " пальца" высосал версию!
glotov 28 сентября 2018 | 22:25
А я этому бессовестному Ходору сочувствовал, когда он в тюряге маялся. О он вон какой гнидой оказался...
remote456 28 сентября 2018 | 22:27
glotov: Пацанов раскрыл? Вот, мерзавец.
lelikhaifski 28 сентября 2018 | 22:26
Орхан вякал на Путина,как и Немцов
vovan19 28 сентября 2018 | 22:40
Ходор! Хорош гнать пургу. Факты давай, имена, пароли, явки.