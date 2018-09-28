Российский программист стал номинантом на престижную международную премию за программу синтезирования речи

Об этом сам Иван Бакаидов сообщил «Эху Москвы». Его программа для людей с ограниченными возможностями названа лучшим проектом из России в категории «инклюзия». Вручение премии World Summit Awards пройдет в Зальцбурге в ноябре.

Иван Бакаидов из-за ДЦП передвигается на инвалидной коляске и общается через собственный речевой синтезатор.