Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с руководством РПЦ раскритиковал митрополита Илариона
Выдержки из переговоров, которые прошли 31-го августа в Турции, опубликовало сегодня греческое издание «Ортодоксия.инфо». Недовольство Константинопольский патриарха вызвало одно из интервью митрополита Илариона, в котором он утверждал, что украинский президент Петр Порошенко давал взятки Вселенскому патриархату. «Если вы не можете этого доказать, то вы ошибаетесь в отношении церкви-матери и будете прокляты за это», — заявил патриарх Варфоломей. Как утверждается, он попросил патриарха Кирилла наказать митрополита, поскольку его заявления наносят вред Московскому патриархату.
Стороны обсуждали возможную автокефалию Украинской православной церкви, против которой выступает Москва.
Комментарии26
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meteor1908 28 сентября 2018 | 21:37
О, скоро пойдут анафемы?
danko1 28 сентября 2018 | 21:49
meteor1908: Какие анафемы?
РПЦ по себе судит других. Презренная организация, филиал ФСБ, такие же торгаши и преступники.
zurich_106 28 сентября 2018 | 21:59
От автокефалии УПЦ у РПЦ авофекалия
master_superanalitik 28 сентября 2018 | 22:24
meteor1908:
Что не делается - то к лучшему! Варфоломея следует поставить на место, так как он не может руководить всемирным Православием, так как он подчиняется мусульманину Эрдогану и сатанистам из США. Только РПЦ может быть во главе Мирового Православия, так как Москва - это Третий Рим, а четвертому Риму не бывать ни в Вашингтоне, ни в Иерусалиме.
stopkran1969 28 сентября 2018 | 21:40
Сектантам не отмыться - и крестики снимут и трусы
zztop1960 28 сентября 2018 | 22:00
stopkran1969: У истинного русского патриота на крестике , вместо Христа , должен быть серп и молот , а сзади три буквы КГБ
stopkran1969 28 сентября 2018 | 22:14
zztop1960: ну КГБ всегда пониже куполов колют патриотам - это азбука)))
bogggdan 28 сентября 2018 | 22:30
stopkran1969:
ГБисты сегодня готовят массовые погромы либерально мыслящих граждан. Эти выродки объявили окончательное решение либерального вопроса в России.
bogggdan 28 сентября 2018 | 22:27
zztop1960:
Пора очередной крестовый поход на Московию организовывать. Всю эту православнутую братию громить. Пора Орде в католичество и протестантство переходить.
opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 21:44
РПЦ как и вся воровская власть РФ построена на лжи и лицемерии. .
zurich_106 28 сентября 2018 | 22:06
opiatnovyi63: потому что создана в 1943 г. по указу Сталина
zztop1960 28 сентября 2018 | 21:44
500 лет РПЦ дурила народ России , крестила россиян, а на самом деле все 500 лет она была никем , самозванцами и раскольниками , секта незаконная. Вот и думайте , россияне , или вы с Церковью - Матерью или вы с проходимцами и ваше крещение это пшик
ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 21:55
zztop1960: Они с Путиным, а все остальное для них - пшик.
blindpew_33 28 сентября 2018 | 22:04
zztop1960: пардон, 500 лет - Вы считаете с какого события?
И что, церковь все эти века одна и та же?
pulalala 28 сентября 2018 | 21:45
Иллариону не досталось.
Как тут не возмутиться......
pantera_1 28 сентября 2018 | 21:46
Кто-то удивлен? Заявлением про взятки? Каков поп (Иларион) - таков и приход, ха-ха. Придурки.
piter_ug 28 сентября 2018 | 21:54
Видно рпцуцыки сильно печалятся в предвкушении грандиозного облома.
Видно об этом православном казусе не подумали, когда зелёных человечков напускали на Крым и т.д.
zztop1960 28 сентября 2018 | 21:55
Начиная с 13 века москальская РПЦ была антихристианской , воевали на стороне Орды против христиан , а у "героев" России и "святых" Александре Невском , Дмитрии Донском , Иване Грозном на шлемах были надписи прославляющие Мухамеда и Аллаха ( можете в музее посмотреть ). Всегда РПЦ была не христианской , а провластной , какая бы власть не приходила на Россию , хоть Гитлеру , они служили и прославляли
stopkran1969 28 сентября 2018 | 22:25
zztop1960: какая церковь? Политотдел при царе! Да и "святые" у этих самозванцев по горло в крови
vblack 28 сентября 2018 | 21:59
И всё? Там гораздо больше интересного.
vblack 28 сентября 2018 | 22:01
Патриарх Кирилл:
- Они не представляют народ. Они получили власть в результате государственного переворота в период «Майдана».
...
Патриарх Варфоломей:
- Вы заявили, что президент Порошенко подкупил Вселенский патриархат. Я спрашиваю вас прямо: вы можете это доказать?
velbkeirf1 28 сентября 2018 | 22:09
vblack: да все п о н я т н о
де гроши?
яки гроши?!
nestor199 28 сентября 2018 | 22:15
vblack: Порошенко подкупил не Патриархат, а патриарха Варфоломея.
vlabumur 28 сентября 2018 | 22:09
Нас Рать.
zemljanka 28 сентября 2018 | 22:10
Прославный Ватикан.
Асимметричный ответ.
fresh_breeze 28 сентября 2018 | 22:20
"Недовольство Константинопольский патриарха вызвало одно из интервью митрополита Илариона, в котором он утверждал, что украинский президент Петр Порошенко давал взятки Вселенскому патриархату."
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А вот это уже интересно. Кажется вечер перестаёт быть томным.