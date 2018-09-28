Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с руководством РПЦ раскритиковал митрополита Илариона

Выдержки из переговоров, которые прошли 31-го августа в Турции, опубликовало сегодня греческое издание «Ортодоксия.инфо». Недовольство Константинопольский патриарха вызвало одно из интервью митрополита Илариона, в котором он утверждал, что украинский президент Петр Порошенко давал взятки Вселенскому патриархату. «Если вы не можете этого доказать, то вы ошибаетесь в отношении церкви-матери и будете прокляты за это», — заявил патриарх Варфоломей. Как утверждается, он попросил патриарха Кирилла наказать митрополита, поскольку его заявления наносят вред Московскому патриархату.

Стороны обсуждали возможную автокефалию Украинской православной церкви, против которой выступает Москва.