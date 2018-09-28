Американский сенатор Бен Кардин допускает, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс
Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». При этом Кардин выразил уверенность, что изменить общественное мнение в ту или иную сторону Москве не удастся.
Выборы пройдут 6-го ноября. Будут полностью переизбраны палата представителей и треть Сената. В Белом доме ранее пригрозили России новыми санкциями в случае вмешательства в выборы.
Комментарии16
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kotvinder2 28 сентября 2018 | 21:39
Россия теперь в каждой жопе затычка - когда это выгодно пиндосам. Удивил)))
zurich_106 28 сентября 2018 | 21:53
Что бы Путин не предпринимал всеравно ему боком выходит и заканчивается нвыми санкциями
bogggdan 28 сентября 2018 | 22:01
zurich_106:
Очень надеюсь, что Запад устроит Рашке голодомор миллионов на сто. Остальных США отдемократизируют по самые бейцы.
rodom_neotkuda 28 сентября 2018 | 21:45
ну чтож вошьдю то делать, если вата только на войну ура кричит
на кого нападать? украина уже нет.. с украиной уже понятно.. там прямо упырю сказали, получишь, мало не покажется
беларусь, казахстан??
мамы россиян, вам где приятней, чтоб ваши сыновья погибали?
bogggdan 28 сентября 2018 | 21:56
rodom_neotkuda:
Россия всех вас будет скоро выбирать.
Мы выбираем, нас выбирают
Как это часто не совпадает...
Андрей Макаревич
drgonish 28 сентября 2018 | 21:57
rodom_neotkuda:
Ты на мам россиян не отвлекайся - кто-то должен ишачить на пособия для сирийских беженцев.
drgonish 28 сентября 2018 | 21:48
Кого Путин выберет американцам на этот раз?
bogggdan 28 сентября 2018 | 21:59
drgonish:
Как кого? Опять своего, чекистообразного.
Вся планета погрязла в русском чекизме.
velbkeirf1 28 сентября 2018 | 21:55
выразил уверенность\\\\\\\
Беня Ладен тоже был уверен и шо, почил в бозе тако
velbkeirf1 28 сентября 2018 | 21:59
velbkeirf1: також и приснопамятная старушка Хилари
midnightblues 28 сентября 2018 | 21:59
ТАК МОЧИТЕ ЭТО БЫДЛО
bogggdan 28 сентября 2018 | 22:14
midnightblues:
Русских свиней в Рашке 86%, а это 110 миллионов. Их не мочить надо, а утилизировать. Для этого нужны тысячи газовых печей, и соответственно тысячи операторов газовых камер. Нужно организовывать курсы операторов газовых печей в Европе и Северной Америке. Работа предстоит огромная по утилизации быдломордвы, случайно выучившей славянский язык.
rodom_neotkuda 28 сентября 2018 | 22:03
коллеги,
я вижу, что еще есть среди вас с мозгами, которые продают совесть за копейки
ну выб утренник провели бы меж собой.. ну выж себя уважаете?!
платят вам мало, я знаю.. вы идейные чтоль?
bogggdan 28 сентября 2018 | 22:07
rodom_neotkuda:
Эти москальские выродки сами готовы платить Пригожину, чтобы он им разрешал издеваться над либеральными оппозиционерами на ЭМ. Почему вообще редакция ЭМ позволяет на демократическом ресурсе антидемократический бред?
midnightblues 28 сентября 2018 | 22:04
РУССКИЕ-НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ
мерю хреначьте
bogggdan 28 сентября 2018 | 22:16
midnightblues:
МЕРЮ В ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ. ВСЕ 86% МЕРИ,