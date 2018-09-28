Американский сенатор Бен Кардин допускает, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс

Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». При этом Кардин выразил уверенность, что изменить общественное мнение в ту или иную сторону Москве не удастся.

Выборы пройдут 6-го ноября. Будут полностью переизбраны палата представителей и треть Сената. В Белом доме ранее пригрозили России новыми санкциями в случае вмешательства в выборы.