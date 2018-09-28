Голодающий Олег Сенцов доставлен из колонию в городскую больницу Лабытнанги

Во ФСИН это объясняют плановым обследованием. Между тем, в письме главы СПЧ Михаила Федотова на имя уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой говорится, что плановая госпитализация Сенцова назначена только на 3 октября. Это письмо Денисова опубликовала в Фейсбуке. В нем также говорится, что очередной консилиум гражданских врачей не нашел оснований для принудительного кормления украинского режиссера.

Олег Сенцов держит голодовку 138-й день. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.