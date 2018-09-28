Голодающий Олег Сенцов доставлен из колонию в городскую больницу Лабытнанги
Во ФСИН это объясняют плановым обследованием. Между тем, в письме главы СПЧ Михаила Федотова на имя уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой говорится, что плановая госпитализация Сенцова назначена только на 3 октября. Это письмо Денисова опубликовала в Фейсбуке. В нем также говорится, что очередной консилиум гражданских врачей не нашел оснований для принудительного кормления украинского режиссера.
Олег Сенцов держит голодовку 138-й день. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.
Комментарии14
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xrmosom 28 сентября 2018 | 21:38
Да уж скостите срок этому террористу и все будут в плюсе.
patrikk_2 28 сентября 2018 | 21:40
Во ФСИН это объясняют плановым обследованием...
Олега Сенцова повезли в больницу на презентацию, как сенсационного медицинского феномена.
https://www.youtube.com/watch?v=WOIAgYKOGhU
gosha27 28 сентября 2018 | 21:57
patrikk_2: У хохлов в крови жрать под одеялом!
Врать обманывать воровать они всосали вместе с материнским молоком! Природа! Ничего не поделать!
drillerthriller 28 сентября 2018 | 21:59
patrikk_2: Патрик, почему ты так боишься купания в свиной крови? Ты случаем не муслим?
anemon 28 сентября 2018 | 22:04
patrikk_2: То-то вся пригожинская п...братия тут, как тут.
bogggdan 28 сентября 2018 | 22:21
anemon:
Уверен, вся 86% русня желает смерти этого выдающегося режиссера и смелого бескомпромиссного человека. Не дождутся... И через 1000 дней голодовки,Сенцов не доставит этим упырям этого удовольствия.
master_superanalitik 28 сентября 2018 | 22:29
... что очередной консилиум гражданских врачей не нашел оснований для принудительного кормления украинского режиссера.
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Это правильное решение, так как врачи не могут осуждать Сенцова за то, что он ест ночью под одеялом.
banderobab 28 сентября 2018 | 21:40
Шоу террориста-бандеровца "Режиссера" когда-нибудь закончится?
Рейтинги падают.
bogggdan 28 сентября 2018 | 21:47
Сенцов молодец, держится. Уже двоекратно побит рекорд голодовки. Не удивлюсь, если Сенцов и 400 дней преодолеет.
Украинский дух не победить клятым москалям.
vlabumur 28 сентября 2018 | 21:48
Олег Сенцов держит голодовку 138-й день.
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Бобби Сэндс 66 дней
Фрэнсис Хьюз 59 дней
Рэймонд Маккриш 61 день
Пэтси О’Хара21 61 день
Джо Макдоннелл 61 день
Мартин Хёрсон 46 дней
Кевин Линч 71 день
Киран Дохерти 73 дня
Томас Макэлви 62 дня
Майкл Девайн 60 дней
Тюрьма Мэйз Голодовка ирландцев 1981 года.
zemljanka 28 сентября 2018 | 22:00
Людоедство.
wrk 28 сентября 2018 | 22:16
zemljanka: людоеду людоедова смерть.
lion64__2 28 сентября 2018 | 22:01
"...
Говорят, что раньше йог мог
Ни черта не бравши в рот — год,
А теперь они рекорд бьют —
Все едят и целый год пьют."
parasuk_ 28 сентября 2018 | 22:31
Порашкин ио министра здравоохранения уля супрун учит хохлов, что вода это вкусно, полезно и питательно. В качестве доказательства используется сенцов