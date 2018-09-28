Пропавшая журналистка Znak.com Ирина Крючкова вышла на связь
Ей ничего не угрожает. Это не криминальная история, — передает издание.
Ранее сегодня сайт сообщил, что журналистка исчезла во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск и полиция, родные и коллеги разыскивают ее третьи сутки.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
komandarm___1968 28 сентября 2018 | 21:05
Это всего лишь был вечер пятницы...)
zapadnay 28 сентября 2018 | 21:07
Ой, что же так необдуманно поступила, молчала трое суток, страху, небось, нагнала на родных.
nestor199 28 сентября 2018 | 21:14
zapadnay: Да затрахалась и про родных забыла.
palm_coast 28 сентября 2018 | 21:25
nestor199:
А у нас так говорили:
Я вольный казак, когда захотел тогда и пришел домой.
А казачка: я вольная казачка, когда отпустили тогда и вернулась.